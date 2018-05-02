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Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове
Общество
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    Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове

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    Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове

    Киров, 2 мая. Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове, сообщили в правоохранительных органах города.

    Инцидент произошел на улице 60 лет Комсомола. Девочек-близняшек обнаружили у многоэтажного дома. На теле детей были выявлены повреждения, характерные при падении с высоты. Пострадавших доставили в травмбольницу. В настоящее время они находятся в реанимации.

    Как выяснилось, двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа. Мать оставила их после завтрака перед открытым окном.

    На место ЧП выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове

    Автор: Катерина Тимошенская
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