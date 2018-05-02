Киров, 2 мая. Двухлетние девочки-близняшки выпали из окна девятого этажа в Кирове, сообщили в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел на улице 60 лет Комсомола. Девочек-близняшек обнаружили у многоэтажного дома. На теле детей были выявлены повреждения, характерные при падении с высоты. Пострадавших доставили в травмбольницу. В настоящее время они находятся в реанимации.

Как выяснилось, двухлетние девочки выпали из окна девятого этажа. Мать оставила их после завтрака перед открытым окном.

На место ЧП выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.