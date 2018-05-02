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Ученые научились делать розы более ароматными и яркими
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    Ученые научились делать розы более ароматными и яркими

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    Ученые научились делать розы более ароматными и яркими

    Париж, 2 мая. Французским ученым удалось выяснить, как появились розы. Генетики провели секвентирование генома этого растения, сообщает журнал Nature Genetics.

    С помощью секвентирования эксперты смогут создать новые виды и сорта роз в будущем, которые не потребуют использования пестицидов или интенсивного орошения.

    На исследование происхождения розы ушло более восьми лет. По словам руководителя проекта Мохаммеда Бендахмана, представителя Лаборатории репродукции и развития растений, ученым удалось установить самые полную последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК розы.

    Для исследования был выбран геном одного из древнейших сортов растения — Old Blush. Он пришел в Европу из Китая еще в XVIII веке.

    Оказалось, что розы имеют родственные связи с земляникой, шиповником и малиной. Ученым также удалось установить гены, которые отвечают за способность розы к цвету, аромату и многократному цветению.

    Автор: Дима Оленин
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