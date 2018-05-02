Британские мусорщики нашли в баке кости святого Климента

Лондон, 2 мая. Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила флакон с осколком кости на своем складе. Кость могла принадлежать папе Римскому, святому Клименту I, который умер в 99 году. Об этом сообщило издание Times.

Как стало известно, специалисты обнаружили флакон с гравировкой, в которой находится осколок человеческой кости, на своем складе через несколько дней после уборки зданий. На данный момент сотрудники организации выясняют, откуда именно они привезли флакон.

.@envirowaste launches appeal to find final resting place for bone of apostle Pope St Clement: https://t.co/hqYxs2EDul pic.twitter.com/hrfHxdgo60 — Recycling & Waste World Magazine (@RWWMagazine) May 1, 2018

Историк Оксфордского университета отметил, что подобного рода реликвии были популярны в XVI веке. Как сообщил историк, люди собирали небольшие кости, а после выдавали их за останки какого-нибудь святого. В связи с этим он не уверен, что кость является частью останков Климента I.