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Британские мусорщики нашли в баке кости святого Климента
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    Британские мусорщики нашли в баке кости святого Климента

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    Британские мусорщики нашли в баке кости святого Климента

    Лондон, 2 мая. Британская компания по сбору и переработке отходов обнаружила флакон с осколком кости на своем складе. Кость могла принадлежать папе Римскому, святому Клименту I, который умер в 99 году.  Об этом сообщило издание Times.

    Как стало известно, специалисты обнаружили флакон с гравировкой, в которой находится осколок человеческой кости, на своем складе через несколько дней после уборки зданий. На данный момент сотрудники организации выясняют, откуда именно они привезли флакон.

    Историк Оксфордского университета отметил, что подобного рода реликвии были популярны в XVI веке. Как сообщил историк, люди собирали небольшие кости, а после выдавали их за останки какого-нибудь святого. В связи с этим он не уверен, что кость является частью останков Климента I.

    Автор: Дарья Смолина
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