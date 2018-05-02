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Новороссия
Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику
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    Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику

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    Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику

    Луганск, 2 мая. Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе в канун Дня Победы над фашизмом, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем обращении к мировому сообществу указал на ситуацию в Донбассе, которая остается напряженной по вине Киева, который готовит вторжение в республику. Накануне в ЛНР были выявлены и обезврежены ряд взрывных устройств, которые заложили украинские спецслужбы. По мнению Пасечника, таким образом украинская армия хочет создать напряженность в ЛНР и «подготовить почву для вторжения».

    «Эскалация конфликта осуществляется в канун самого святого для нас праздника — Дня Победы над фашизмом, — заметил глава республики. — Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей».

    Он отметил, что ЛНР предпримет все меры для поддержания мира на своей территории.

    Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику

    «Продолжение бессмысленной войны нужно только Киеву, и именно киевский режим сделал ставку на ведение ее террористическими методами», — заключил Пасечник.

    Автор: Катерина Тимошенская
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