Глава ЛНР обвинил Киев в подготовке вторжения в республику

Луганск, 2 мая. Киев предпринимает попытки эскалации конфликта в Донбассе в канун Дня Победы над фашизмом, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Пасечник в своем обращении к мировому сообществу указал на ситуацию в Донбассе, которая остается напряженной по вине Киева, который готовит вторжение в республику. Накануне в ЛНР были выявлены и обезврежены ряд взрывных устройств, которые заложили украинские спецслужбы. По мнению Пасечника, таким образом украинская армия хочет создать напряженность в ЛНР и «подготовить почву для вторжения».

«Эскалация конфликта осуществляется в канун самого святого для нас праздника — Дня Победы над фашизмом, — заметил глава республики. — Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей».

Он отметил, что ЛНР предпримет все меры для поддержания мира на своей территории.