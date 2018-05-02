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Компания Disney создала «умную» VR-куртку
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    Компания Disney создала «умную» VR-куртку

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    Компания Disney создала «умную» VR-куртку

    Лос-Анджелес, 2 мая. Компания Disney создала «умную» VR-куртку, которая помогает передать 10 типов ощущений через Интернет. Видео с рекламным роликом опубликовано на канале в YouTube.

    Всего «умный» наряд способен передать десять типов ощущений, среди них удар, объятия, прикосновение. Однако новое изобретение Disney весит целых два килограмма, поэтому погулять по улице в ней не получится.

    Куртка виртуальной реальности поможет пользователю погрузиться в другой мир и передать практически любые ощущения. Так, если в виртуальном мире будет дождь, юзер его тоже почувствует благодаря своему наряду.

    Работу гаджета обеспечивают 26 воздушных камер и датчиков.

    Автор: Дима Оленин
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