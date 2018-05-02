Медведев поздравил Гергиева с 65-летним юбилеем

Москва, 2 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил дирижера и худрука Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Он отметил его многогранный талант и энергию.

«Вы — человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения», — отмечается в поздравительной телеграмме Медведева на сайте Кабмина.

Премьер также добавил, что именно Гергиев зажигает новые звезды исполнителей и проводит грандиозные фестивали. Благодаря деятельности дирижера, театр получил новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.

Валерия Гергиев является народным артистом России. Он также лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства, в области гуманитарной деятельности.