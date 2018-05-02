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Путин отметил «уникальный вклад» Гергиева в сбережение культурного наследия России
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    Путин отметил «уникальный вклад» Гергиева в сбережение культурного наследия России

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    Путин отметил «уникальный вклад» Гергиева в сбережение культурного наследия России

    Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Глава страны отметил, что Гергиева во всем мире знают как выдающегося дирижера. По словам Путина, юбиляр руководит одним из ведущих музыкальных театров мира.

    «Своей многогранной, востребованной деятельностью вы обогащаете отечественное искусство, вносите уникальный вклад в сбережение богатейшего культурного, духовного наследия нашей страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности», — констатировал российский лидер.

    Путин отметил «уникальный вклад» Гергиева в сбережение культурного наследия России

    Ранее свое поздравление Гергиеву передал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, который отметил многогранный талант дирижера и его энергию.

    Автор: Катерина Тимошенская
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