Главное, чтобы не лилась кровь: в Госдуме оценили варианты Киева по Донбассу

Киев, 2 мая. Киевское руководство видит три варианта решения конфликта в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Первый вариант решения конфликта в Донбассе заключается в чисто военной операции. Гримчак напомнил, что начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что «украинская армия может в течение двух недель полностью освободить территорию Донбасса». По его мнению, данный сценарий развития событий является наименее вероятным.

Второй и третий варианты освобождения Донбасса — хорватские.

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — цитируют украинские СМИ Гримчака.

Заместитель Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Юрия Гримчака о трех возможных способах решения конфликта в Донбассе.

Чепа отметил, что проводимая украинским правительством политика привела к гражданской войне. По его мнению, если будут введены миротворческие силы и остановятся военные действия, то это приведет к положительным результатам, а если будут введены какие-либо силы внутри страны или на границе, то это приведет к остановке гуманитарной помощи, «то это усилит конфронтацию в регионе».