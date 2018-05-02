Белоруссия поможет Украине консервами и холодильниками

Минск, 2 мая. Белорусские власти направят Киеву гуманитарную помощь на общую сумму порядка 80 тысяч долларов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства республики.

«Обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рубля (порядка $80 тыс. — Прим.ред.)», — следует из постановления Совета Министров Белоруссии.

В документе указано, что в качестве гуманитарной помощи на Украину будут доставлены мясные консервы, рафинированное рапсовое масло, сахар, дрожжи, крупы, макароны, холодильники и другое.

Напомним, ранее координатор гуманитарных программ Организации объединенных наций по Украине Нил Уолкер заявил, что у агентств всемирной организации есть лишь три процента от денежной суммы, которая нужна для оказания помощи жителям юго-востока Украины в текущем году.