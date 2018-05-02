Не лезьте на Балтику: военный эксперт опроверг заявление о «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США

Американские СМИ со ссылкой на два военных источника сообщили, что 1 мая российский истребитель Су-27 сблизился с самолетом ВМС США P-8 Poseidon над Балтийским морем. По данным источника CNN, российский истребитель пролетел мимо американского патрульного самолета примерно в 20 футах (6,1 м). Источники назвали перехват, совершенный Су-27, «безопасным, но непрофессиональным». Нелепыми считает подобные заявления военный эксперт, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Американцы постоянно обвиняют нас в «непрофессионализме» при сближении с ними в воздухе и на море, хотя все авторитетные эксперты рассказывают о возросших возможностях российских вооруженных сил и — главное — о мастерстве наших военных, — отметил эксперт. — Так что все американские заявления о якобы «непрофессионализме русских» просто нелепы и замешаны исключительно на политической ангажированности — американцы любят подчеркивать, что якобы только они чуть ли не единственные в мире «профессионалы».

Но если разобраться даже в первомайском эпизоде над Балтикой, то всем понятно, что это не так, отметил Кошкин.

«Во-первых, наш самолет выполнял полет в нейтральном пространстве, где действуют свои правила, — отметил эксперт. — И потом, подождите, а кто собирался делать перехват? Это американский «Посейдон» шел на перехват! Именно американский самолет сближался с нашим, а не наоборот. Они шли на перехват — значит, именно они и делали это непрофессионально. Но они этого признать не могут, поэтому и вешают лапшу о якобы нашем «непрофессионализме», но не могут отрицать безопасность сближения. Я больше чем уверен, что оба летчика — и наш, и американский — имеют опыт подобных инцидентов, поэтому они учитывали все возможные варианты развития событий, даже при том, что самолеты сблизились на расстояние чуть более шести метров».