Не лезьте на Балтику: военный эксперт опроверг заявление о «непрофессиональном» перехвате Су-27 самолета США
Американские СМИ со ссылкой на два военных источника сообщили, что 1 мая российский истребитель Су-27 сблизился с самолетом ВМС США P-8 Poseidon над Балтийским морем. По данным источника CNN, российский истребитель пролетел мимо американского патрульного самолета примерно в 20 футах (6,1 м). Источники назвали перехват, совершенный Су-27, «безопасным, но непрофессиональным». Нелепыми считает подобные заявления военный эксперт, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.
«Американцы постоянно обвиняют нас в «непрофессионализме» при сближении с ними в воздухе и на море, хотя все авторитетные эксперты рассказывают о возросших возможностях российских вооруженных сил и — главное — о мастерстве наших военных, — отметил эксперт. — Так что все американские заявления о якобы «непрофессионализме русских» просто нелепы и замешаны исключительно на политической ангажированности — американцы любят подчеркивать, что якобы только они чуть ли не единственные в мире «профессионалы».
Но если разобраться даже в первомайском эпизоде над Балтикой, то всем понятно, что это не так, отметил Кошкин.
«Во-первых, наш самолет выполнял полет в нейтральном пространстве, где действуют свои правила, — отметил эксперт. — И потом, подождите, а кто собирался делать перехват? Это американский «Посейдон» шел на перехват! Именно американский самолет сближался с нашим, а не наоборот. Они шли на перехват — значит, именно они и делали это непрофессионально. Но они этого признать не могут, поэтому и вешают лапшу о якобы нашем «непрофессионализме», но не могут отрицать безопасность сближения. Я больше чем уверен, что оба летчика — и наш, и американский — имеют опыт подобных инцидентов, поэтому они учитывали все возможные варианты развития событий, даже при том, что самолеты сблизились на расстояние чуть более шести метров».
«Так что все эти заявления американцев просто политически ангажированные, и ничего другого тут нет. Пусть они больше работают над своим мастерством, а свои задачи пусть согласуют со своим политическим руководством. К тому же хочу спросить, а что они вообще делают над Балтийском морем, ведь североамериканский континент находится очень далеко от этого места, так что непонятно, что американцы там защищают. Так что не лезьте на Балтику», — посоветовал американцам Андрей Кошкин.