Автор «Симпсонов» призвал открыть парк в честь мультсериала

Вашингтон, 2 мая. Автор популярного мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг заявил о необходимости открыть тематический парк, который будет посвящен этому проекту.

Грейнинг во время интервью USA Today в честь выхода 636-го эпизода сериала отметил, что миру «нужен собственный тематический парк», который будет посвящен «Симпсонам».

«Существуют аттракционы и «Красти Бургер» в парке Universal Studios, но еще нужна статуя Гомера высотой 600 футов (183 метров. — Прим. ФАН) в центре тематического парка… — рассуждал создатель мультфильма. — Чтобы кушать прямо в его голове».

Также Грейнинг признался, что не видит завершения мульсериала, но допустил, что финал «всегда возможен».

29 апреля был показан 636-й эпизод шоу. Осенью этого года выйдет 30-й сезон. «Симпсоны» являются самым продолжительным мультсериалом в истории ТВ США, идущим в прайм-тайм.