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Автор «Симпсонов» призвал открыть парк в честь мультсериала
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    Автор «Симпсонов» призвал открыть парк в честь мультсериала

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    Автор «Симпсонов» призвал открыть парк в честь мультсериала

    Вашингтон, 2 мая. Автор популярного мультсериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг заявил о необходимости открыть тематический парк, который будет посвящен этому проекту.

    Грейнинг во время интервью USA Today в честь выхода 636-го эпизода сериала отметил, что миру «нужен собственный тематический парк», который будет посвящен «Симпсонам».

    «Существуют аттракционы и «Красти Бургер» в парке Universal Studios, но еще нужна статуя Гомера высотой 600 футов (183 метров. — Прим. ФАН) в центре тематического парка… — рассуждал создатель мультфильма. — Чтобы кушать прямо в его голове».

    Также Грейнинг признался, что не видит завершения мульсериала, но допустил, что финал «всегда возможен».

    Автор «Симпсонов» призвал открыть парк в честь мультсериала

    29 апреля был показан 636-й эпизод шоу. Осенью этого года выйдет 30-й сезон. «Симпсоны» являются самым продолжительным мультсериалом в истории ТВ США, идущим в прайм-тайм.

    Автор: Катерина Тимошенская
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