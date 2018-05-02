«Новороссия в моем сердце»: в Москве презентовали книгу военкора

Москва, 2 мая. В Центре славянской письменности и культуры состоялась презентация книги военного корреспондента Александра Баркова-Борцова «Новороссия в моем сердце». В ней автор обобщил воспоминания о конфликте в Донбассе, где находился в качестве журналиста.

«Моя книга — это маленький снаряд «Града» в ту сторону. Мы будем бить укропов, как били в 2014, 2015, 2016. Победа будет за нами!» — заявил Барков-Борцов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению ополченца и военкора Юрия Юрченко, коллеги автора литературной новинки, книга «Новороссия в моем сердце» — очень важная.

«Сейчас появилось много авторов-«летописцев», которые пишут, выражаясь словами погибшего в Донбассе поэта Игоря Грача, «красивые лживые песни». Они переписывают историю Донбасса, и от этого просто волосы дыбом, — заявил Юрченко в беседе с ФАН. — Поэтому сегодня важно каждое слово правды. Эта книга — не беллетристика, она информативна и документальна. Но документы в ней подкреплены эмоциями. Нельзя писать о войне сухо, без эмоций».

В ходе своего выступления Юрченко также рассказал о том, как его, журналиста с французским гражданством, украинские военные не хотели обменивать, заявляя о том, что он — свидетель их преступлений.

В мероприятии приняли участие также ополченцы, журналисты, представители общественных организаций, деятели культуры.