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Жуков объяснил свое решение не участвовать в выборах президента ОКР
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    Жуков объяснил свое решение не участвовать в выборах президента ОКР

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    Жуков объяснил свое решение не участвовать в выборах президента ОКР

    Москва, 2 мая. Действующий руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не собирается участвовать в будущих выборах президента организации.

    Жуков отметил, что в сложившихся непростых обстоятельствах в международном спорте крайне важно, чтобы президент Олимпийского комитета России работал в организации на постоянной основе, передает РИА Новости.

    «У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — следует из заявления Жукова.

    Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Жуков не собирался выставлять свою кандидатуру на выборы главы ОКР, которые запланированы на 29 мая.

    Напомним, Жуков, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавлял ОКР в течение восьми лет.

    Автор: Дана Балан
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