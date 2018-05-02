Жуков объяснил свое решение не участвовать в выборах президента ОКР

Москва, 2 мая. Действующий руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не собирается участвовать в будущих выборах президента организации.

Жуков отметил, что в сложившихся непростых обстоятельствах в международном спорте крайне важно, чтобы президент Олимпийского комитета России работал в организации на постоянной основе, передает РИА Новости.

«У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — следует из заявления Жукова.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Жуков не собирался выставлять свою кандидатуру на выборы главы ОКР, которые запланированы на 29 мая.

Напомним, Жуков, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавлял ОКР в течение восьми лет.