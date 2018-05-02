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Глава ЛНР предупредил о подготовке украинскими спецслужбами новых диверсий
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    Глава ЛНР предупредил о подготовке украинскими спецслужбами новых диверсий

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    Глава ЛНР предупредил о подготовке украинскими спецслужбами новых диверсий

    Луганск, 2 мая. Украинские спецслужбы готовят новые диверсии и покушения на территории Луганской народной республики с целью дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    По словам Пасечника, киевская власть запустила новую волну террористической и военной активности в Донбассе, что «переводит конфликт в горячую стадию».

    «Переданные нам украинскими офицерами и перебежчиками данные о масштабном плане спецслужб по дестабилизации социально-экономической обстановки в нашей республике находят свое подтверждение», — заметил глава ЛНР.

    «Стали известны планы о покушениях на жизнь и свободу сотрудников генеральной прокуратуры, судов и гражданских администраций республики, совершении диверсионно-террористических актов, разрушении ключевых объектов гражданской и военной инфраструктуры», — добавил он.

    Глава ЛНР предупредил о подготовке украинскими спецслужбами новых диверсий

    Напомним, что накануне сотрудники МГБ ЛНР предотвратили масштабную диверсию, спланированную украинскими спецслужбами в период майских праздников.

    Автор: Дарья Фролова
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