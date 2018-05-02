МККК рассказал об улучшении ситуации в Сирии

Женева, 2 мая. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о некотором улучшении ситуации в Сирии. Однако не исключает, что на границах влияния «больших игроков» могут возникнуть новые конфликты. Соответствующее заявление сделал глава МККК Петер Маурер.

По его словам, сейчас в Сирии появляются зоны относительного контроля со стороны Дамаска, Турции и других стран. Однако ситуация в стране улучшается.

«У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния, могут перерасти в новый конфликт», — заявил он.

Глава МККК убежден, что подобные столкновения провоцируют опасную ситуацию в регионе. Де-факто зоны влияния больше не являются стабильными и могут стать границами боевых действий.

В ближайшее время гуманитарная помощь в Сирии будет направлена в сторону удовлетворения долгосрочных нужд мирных жителей, отойдя от срочных потребностей. Это говорит об улучшении ситуации в республике.