Меню
Новости Сирии
МККК рассказал об улучшении ситуации в Сирии
Происшествия
Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    МККК рассказал об улучшении ситуации в Сирии

    40

    МККК рассказал об улучшении ситуации в Сирии

    Женева, 2 мая. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о некотором улучшении ситуации в Сирии. Однако не исключает, что на границах влияния «больших игроков» могут возникнуть новые конфликты. Соответствующее заявление сделал глава МККК Петер Маурер.

    По его словам, сейчас в Сирии появляются зоны относительного контроля со стороны Дамаска, Турции и других стран. Однако ситуация в стране улучшается.

    «У меня создается впечатление, что мы подходим к порогу, когда большие игроки смогут создать из ситуации некий консенсус для прекращения войны. Иначе мы рискуем увидеть, что столкновения на границах этих зон влияния, могут перерасти в новый конфликт», — заявил он.

    Глава МККК убежден, что подобные столкновения провоцируют опасную ситуацию в регионе. Де-факто зоны влияния больше не являются стабильными и могут стать границами боевых действий.

    В ближайшее время гуманитарная помощь в Сирии будет направлена в сторону удовлетворения долгосрочных нужд мирных жителей, отойдя от срочных потребностей. Это говорит об улучшении ситуации в республике.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.