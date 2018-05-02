Сирия, 2 мая. Курды конфискуют оружие и овец у мирных жителей Дейр-эз-Зора. В Африне происходят междоусобные стычки в рядах Сирийской свободной армии (ССА)**. Один из командиров SDF**** был убит неизвестными в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад с оружием боевиков к югу от Дамаска; уничтожили исламиста «Джейш Аль-Ахрар» к юго-западу от Алеппо; достигли соглашения с большинством группировок на севере Хомса.

«Исламское государство»1: утверждает, что САА потеряла одного из командиров отрядов NDF****** в боях с террористами в Дамаске.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА у населенного пункта Кафр Хамра северо-западнее Алеппо.

Международная коалиция: провела бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Курды: конфисковали овец и оружие у мирных жителей деревни Джая Исса в провинции Дейр-эз-Зор; потеряли одного из высокопоставленных командиров в западной части Ракки.

Провинция Дамаск

К югу от столицы на окраине района Хаджар Аль-Асвад не прекращаются интенсивные столкновения между правительственными силами и террористами «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что в ходе ожесточенных боев был убит один из командиров проасадовских Национальных сил обороны (NDF). Тем не менее данная информация пока не получила подтверждения от официальных СМИ.

Между тем на ранее освобожденных территориях военнослужащими правительственных подразделений был обнаружен склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший боевикам. По сведениям Twitter-канала (WithinSyriaBlog), в нем находилось несколько ракет.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Step Agency сообщает о новых междоусобных стычках в рядах Сирийской свободной армии (ССА) на северо-западе провинции в кантоне Африн. По предварительным данным, инициатором столкновений выступила одна из радикально настроенных бригад боевиков.

Тем временем согласно информации оппозиционного интернет-портала Emaan News Center, на окраинах города Алеппо вновь вспыхнули бои между сирийскими войсками и радикалами антиправительственных формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. САА обстрела из артиллерии укрепления исламистов в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра, расположенного к северо-западу от административного центра региона. О потерях со стороны джихадистов не сообщается. В то же время отмечается противостояние на юго-западе от Алеппо. Поступают сообщения о том, что в районе поселения Тель Хадия был убит один из радикалов группировки «Джейш Аль-Ахрар».

Провинция Хомс

Новостной портал Al Masdar News заявляет о том, что на севере Хомса было достигнуто окончательное соглашение между сирийским правительством и исламистскими группировками. По данным военных источников AMN, под контроль правительственных сил перейдут территории на севере Хомса и на юге соседней Хамы. Радикалы умеренных оппозиционных формирований смогут урегулировать свой правовой статус с властями, остальные будут эвакуированы в провинцию Идлиб в течение трех дней. Прежде чем покинуть Хомс, исламисты передадут все свое вооружение силам САР. Кроме того, боевики обязаны предоставить карты с обозначением подземных тоннелей, мин и складов с оружием. Сообщается, что вновь будет открыто шоссе Хомс — Хама.

Между тем некоторые оппозиционные СМИ заявляют, что не все отряды радикалов, действующие в данном районе, готовы капитулировать. Как передает интернет-портал Eldorar, силы вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе Аль-Хулы, отказались прекратить сопротивление. Пока не выяснилось, пойдут ли боевики на сделку, силы спецподразделения САА «Тигры» находятся в состоянии боевой готовности и ожидают приказа, сообщает в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции вновь провели боевые вылеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Авиация западного альянса ударила по населенному пункту Хаджин, передает информационный портал Euphrates Post. Пока неизвестно, есть ли жертвы среди местного населения. Напомним, в результате беспорядочных ударов коалиционных военных самолетов зачастую гибнут мирные жители. Так, накануне жертвами американских ВВС в провинции Хасака стали по меньшей мере 25 гражданских лиц.

Тем временем местные активисты сообщают о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) конфисковали у местных жителей деревни Джая Исса тысячу овец и оружие для личной самообороны, оставив их без продовольствия и защиты в случае нападения подпольных групп террористов «Исламского государства». Напомним, в силу того, что курдские отряды не провели зачистку захваченных ими территорий от «спящих ячеек» ИГ1, гражданские лица остаются под угрозой внезапного нападения ИГИЛовцев.

Провинция Ракка

В Ракке продолжаются нападения на высокопоставленных курдских лидеров. Согласно данным новостного агентства Euphrates Post, сегодня ночью в районе магистрали, пролегающей между населенными пунктами Нарния и Ат-Табка, был убит один из командующих курдских формирований по имени Ахмед Кубани. Подробности случившегося в настоящий момент уточняются. Как сообщалось ранее, в столице региона был отравлен глава юридического комитета курдской администрации Ибрагим Аль-Таяр. Кроме того, накануне был застрелен один из крупных военачальников Демократических сил Сирии (SDF). Поступали сообщения о том, что участившиеся нападения были организованы местными арабскими племенами, протестующими против оккупации Ракки курдами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)