Сирия как цель террористической войны: курды и США — от псевдоборьбы с ИГ до геноцида народа САР

Согласно уточненным данным, большинство убитых в результате авиаудара коалиции США в поселке Эль-Фадыль — женщины и дети. Об этом сообщил новостной портал Euphrates Post. В общей сложности при бомбардировке в южной части провинции Хасака накануне погибли 25 мирных жителей, передавало агентство SANA News. Западные СМИ между тем продолжают молчать.

Подобные происшествия — уже не первый, не второй и даже не десятый такой прецедент. Сообщения о жертвах бомбежек Соединенных Штатов и курдских вооруженных формирований, поддерживаемых американцами, поступают все чаще. Можно ли считать эти инциденты случайными и не связанными друг с другом или же все они являются звеньями одной цепи, частью стратегии курдов и США? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Наш собеседник — доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев — убежден, что удары по гражданскому населению наносятся американцами и курдами намеренно. Фактически они ведут в Сирии самую настоящую террористическую войну и не гнушаются даже крайне радикальными методами.

«Это, безусловно, не какое-то совпадение. Такие атаки — это часть стратегии, и в первую очередь они призваны запугать мирных сирийцев. В данном случае речь идет о продолжении террористической войны. Если раньше она велась боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), то теперь эту функцию приняли на себя, прежде всего, курдские формирования, а также и сама западная коалиция. При этом их террористическая деятельность ведется с помощью куда более высокотехнологичных и мощных средств, в данном случае, например, — с помощью военной авиации», — заметил эксперт.

По его мнению, цели таких операций против сирийского народа носят, скорее, дестабилизирующий характер. Американцы и курды стараются поддерживать ситуацию в арабской республике в состоянии войны, дабы провоцировать недовольство среди населения и новые волны нестабильности.

«Это то же самое, что и теракты в отношении мирных жителей. Все это также делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку, вызвать у людей протест против власти. США и их союзники как бы делают намек — мол, мы будем вас бомбить, потому что вы поддерживаете Башара Асада, а если вы не будете этого делать, то и мы прекратим. Они фактически призывают людей выступать против законной власти, угрожая новыми и новыми ударами», — подчеркивает Александр Перенджиев.

Он также заявил, что считает эти действия курдских группировок и американцев не просто терроризмом, а полномасштабной террористической войной против народа Сирии. Их соперником является не какая-то армия, а безоружные люди:

«Их деятельность и есть терроризм, причем уже ничем не прикрытый. Некоторые бы сказали, что это военный терроризм, но я не сторонник того, чтобы прибавлять какие-то прилагательные к таким словам. Терроризм есть терроризм. Но то, что делают США и курдские радикалы, — даже больше, это настоящая террористическая война. Это означает, что они использую военные средства, но в целях запугивания населения. Это война не против какой-то армии, не подавление системы управления и военной инфраструктуры войск противника. Нет, эти их действия направлены исключительно против мирных жителей».

По мнению нашего собеседника, то, что курды и Соединенные Штаты устроили в САР, даже сродни геноциду. Они систематически атакуют и ведут бомбардировки по сирийцам в силу, прежде всего, политических причин. При этом их преступные действия и нападения спланированы и имеют конкретные цели, связанные с достижением собственных интересов.

«Подобную же войну, например, вела грузинская армия против народа Южной Осетии. То есть фактически это война, которая имеет форму геноцида. Поэтому надо понимать, что западная коалиция и ее союзники курды, конечно, не является силой, борющейся с терроризмом. Напротив, они сами являются субъектом террористической войны против мирных граждан Сирии», — подытожил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.