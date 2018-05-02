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Суд ЕС отклонил требование «Нафтогаза» запретить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal
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    Суд ЕС отклонил требование «Нафтогаза» запретить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal

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    Суд ЕС отклонил требование «Нафтогаза» запретить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal

    Брюссель, 2 мая. В Общем суде ЕС отклонили иск «Нафтогаза Украины» против Европейской комиссии, по которому Киев требовал отменить решение, позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода Opal.

    В базе документов ЕС опубликовано распоряжение, в котором говорится об отклонении иска украинской компании в Общем суде ЕС. Иск был направлен против Еврокомиссии, которая приняла решение в октябре 2016 года разрешить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal.

    «Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — отмечается в документе.

    Суд ЕС отклонил требование «Нафтогаза» запретить «Газпрому» увеличивать доступ к Opal

    Ранее главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину увеличит вероятность конфликта между Украиной и Россией, что будет иметь геополитические последствия для всего мира.

    Автор: Катерина Тимошенская
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