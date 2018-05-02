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Лавров обсудит с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии и ситуацию в Ираке
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    Лавров обсудит с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии и ситуацию в Ираке

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    Лавров обсудит с главой МИД Иордании урегулирование в Сирии и ситуацию в Ираке

    Москва, 2 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить в грядущий четверг с иорданским коллегой Айманом Сафади урегулирование в Сирии, а также перспективы решения палестино-израильского конфликта и ситуацию в Ираке. Об этом сообщил в среду МИД РФ.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила 26 апреля, что переговоры российского и иорданского министров пройдут 3 мая в Сочи.

    В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии говорится, что ключевое место в переговорах займет тема политического урегулирования ситуации в Сирии.

    «Отдельное внимание будет уделено перспективам продвижения арабо-израильского урегулирования, в том числе с учетом обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего в секторе Газа», — следует из комментария ведомства.

    В МИД России также добавили, что министры обсудят и наиболее актуальные вопросы российско-иорданского взаимодействия.

    Автор: Дана Балан
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