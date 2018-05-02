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ВОЗ назвала причину ежегодной смерти 7 млн человек
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    ВОЗ назвала причину ежегодной смерти 7 млн человек

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    ВОЗ назвала причину ежегодной смерти 7 млн человек

    Москва, 2 мая. Каждый год 7 миллионов человек умирает от загрязнения воздуха, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «Загрязнение воздуха — это угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым», — говорится в тексте.

    Согласно данным организации, девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенный уровень загрязнения. Отмечается также, что загрязнение не имеет границ и угрожает абсолютно всем. Именно по этой причине странам нужно объединиться для решения этой проблемы.

    В сообщении ВОЗ говорится, что более 40% человек в мире не имеют открытого доступа к «чистым технологиям приготовления пищи».

    Подавляющее число смертей приходится на страны Азии и Африки. И на те государства, где проживает наиболее бедное и маргинализированное население, резюмировали в организации.

    Автор: Дима Оленин
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