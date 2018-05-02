Пришедший из леса медведь удивил жителей Новокузнецка

Новокузнецк, 2 мая. Удивленные жители Новокузнецка засняли на видео встречу с медведем, который вышел из леса.

В YouTube появилось видео, на котором бурый медведь разгуливает около трассы, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы. Хищник проходит совсем недалеко от проезжей части. О дальнейшей судьбе лесного гостя в Новокузнецке авторы видео не сообщают, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в конце апреля после зимней спячки проснулись медведи в Лапландском заповеднике в Мурманской области. Первого косолапого увидели на озере Охта.