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Пришедший из леса медведь удивил жителей Новокузнецка
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    Пришедший из леса медведь удивил жителей Новокузнецка

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    Пришедший из леса медведь удивил жителей Новокузнецка

    Новокузнецк, 2 мая. Удивленные жители Новокузнецка засняли на видео встречу с медведем, который вышел из леса.

    В YouTube появилось видео, на котором бурый медведь разгуливает около трассы, соединяющей Кузнецкий и Заводской районы. Хищник проходит совсем недалеко от проезжей части. О дальнейшей судьбе лесного гостя в Новокузнецке авторы видео не сообщают, пишет «Газета Кемерова».

    Ранее сообщалось, что в конце апреля после зимней спячки проснулись медведи в Лапландском заповеднике в Мурманской области. Первого косолапого увидели на озере Охта.

    Автор: Катерина Тимошенская
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