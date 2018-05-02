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Житель Кузбасса обокрал пенсионерку, у которой жил пять лет
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    Житель Кузбасса обокрал пенсионерку, у которой жил пять лет

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    Житель Кузбасса обокрал пенсионерку, у которой жил пять лет

    Кемерово, 2 мая. Жителю Кузбасса предъявлено обвинение по статье «Кража». Обвиняемый похитил деньги у пожилой женщины, у который жил в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

    По данным регионального ведомства, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая заявила о пропаже 5 тысяч рублей.

    Как оказалось, накануне женщина получила пенсию и спрятала денежные средства в сундук, который заперла на замок. Однако позже она обнаружила, что замка на сундуке нет, а часть средств похищена, сообщает «Газета Кемерова».

    «Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний мужчина, который на протяжении пяти лет проживал у пенсионерки и помогал ей по хозяйству. Задержанный признался, что совершил кражу из-за сильного желания выпить», — заявили в ведомстве.

    На данный момент дело в отношении злоумышленника направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

    Автор: Дана Балан
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