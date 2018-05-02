Житель Кузбасса обокрал пенсионерку, у которой жил пять лет

Кемерово, 2 мая. Жителю Кузбасса предъявлено обвинение по статье «Кража». Обвиняемый похитил деньги у пожилой женщины, у который жил в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области.

По данным регионального ведомства, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая заявила о пропаже 5 тысяч рублей.

Как оказалось, накануне женщина получила пенсию и спрятала денежные средства в сундук, который заперла на замок. Однако позже она обнаружила, что замка на сундуке нет, а часть средств похищена, сообщает «Газета Кемерова».

«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний мужчина, который на протяжении пяти лет проживал у пенсионерки и помогал ей по хозяйству. Задержанный признался, что совершил кражу из-за сильного желания выпить», — заявили в ведомстве.

На данный момент дело в отношении злоумышленника направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.