Меню
Весь мир
Протестующие в Армении ворвались в мэрии Гюмри и Маралика
Происшествия
Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Протестующие в Армении ворвались в мэрии Гюмри и Маралика

    611

    Протестующие в Армении ворвались в мэрии Гюмри и Маралика

    Ереван, 2 мая. Сторонники оппозиции Армении ворвались в здания мэрий городов Гюмри и Маралик и требуют от администраций встать на их сторону.

    Протестующие ворвались в здания мэрий и требуют от местных властей перейти на сторону оппозиции Армении.

    «Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению», — констатировал один из лидеров митингующих Левон Барсегян.

    Барсегян добавил, что «все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции», пишет ТАСС. Отмечается, что до администрации мэрии Гюмри дозвониться не получается — представители пресс-службы не поднимают трубку.

    Протестующие в Армении ворвались в мэрии Гюмри и Маралика

    Ранее в Минобороны Армении призвали обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.