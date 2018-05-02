Протестующие в Армении ворвались в мэрии Гюмри и Маралика
Ереван, 2 мая. Сторонники оппозиции Армении ворвались в здания мэрий городов Гюмри и Маралик и требуют от администраций встать на их сторону.
Протестующие ворвались в здания мэрий и требуют от местных властей перейти на сторону оппозиции Армении.
«Мы требуем, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян примкнул к оппозиционному движению», — констатировал один из лидеров митингующих Левон Барсегян.
Барсегян добавил, что «все госздания города находятся под контролем сторонников оппозиции», пишет ТАСС. Отмечается, что до администрации мэрии Гюмри дозвониться не получается — представители пресс-службы не поднимают трубку.
Ранее в Минобороны Армении призвали обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране.