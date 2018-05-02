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Производитель гитар Gibson заявил о банкротстве
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    Производитель гитар Gibson заявил о банкротстве

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    Производитель гитар Gibson заявил о банкротстве

    Нью-Йорк, 1 мая. Американский производитель гитар Gibson объявил о банкротстве. Глава компании Генри Юшкевич намерен полностью реорганизовать бизнес. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

    «На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — цитирует Юшкевича издание «Газета.Ru».

    Компания Gibson была основана в 1890 году Орвиллом Гибсоном. Именно он запатентовал собственные модели мандолины и гитары с выпуклой декой.

    В 1950 году Gibson Les Paul выпустила свою первую электрогитару с цельным корпусом. Этот инструмент стал одним из главных символов рок-музыки. На гитаре Gibson играли Джордж Харрисон и Пол Маккартни из The Beatles, композитор Led Zeppelin Джимми Пейдж, гитарист Guns N’ Roses Слэш и многие другие.

    Автор: Дима Оленин
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