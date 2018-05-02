Это он оптимист: Корнилов оценил заявление экс-министра Украины по «Северному потоку — 2»

Киев теряет шансы выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2», такое заявление сделал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий. По словам экс-министра, из-за «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» доходы Украины от газового транзита сократятся, как минимум, вдвое. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей украинский политолог и писатель Владимир Корнилов, заявление бывшего министра энергетики, что в этом случае доходы Украины сократятся всего лишь вдвое, это неоправданно оптимистический сценарий.

«Это он оптимист, — прокомментировал Корнилов заявление Ставицкого. — Думаю, если «Северный поток — 2» заработает в полную мощность, а там еще и «Турецкий поток» на подходе, то возможности Украины быть транзитером просто исчезнут. Дело в том, что с падением транзита через Украину ее газотранспортная система просто остановится — она не может функционировать, не прокачивая газ с востока на запад».

Все попытки Киева противостоять строительству «Северного потока — 2», скорее всего, бесперспективны, отметил Корнилов.

«Украина, конечно, пытается этому противостоять, — отметил политолог. — Вопрос в том, добьется ли она чего-нибудь или нет, услышат ее голос или нет — и это вопрос спорный. В конце концов, [канцлер Германии Ангела] Меркель встречалась с [президентом Украины Петром] Порошенко по «Северному потоку — 2», выслушала его аргументы и даже заявила, что мол «надо бы как-то учитывать мнение Украины». То есть Украина каким-то образом пытается влиять, но это усилия довольно робкие, и вряд ли они сыграют хоть сколько-нибудь значимую роль».

Впрочем, у Киева есть серьезные союзники в Вашингтоне, поскольку США заинтересованы продавать в Европу собственный газ, отметил эксперт.

«Мы понимаем, что Германия, Австрия, европейские бизнесмены — хотят строительства «Северного потока — 2», хотят в этом поучаствовать, заработать. Но дело здесь не в Украине — дело в Соединенных Штатах Америки, которые делают все от них зависящее, чтобы «Северный поток — 2» не состоялся. И тут пока еще никто наверняка сказать не может, чем завершится это беспрецедентное давление на европейский бизнес, на европейских партнеров со стороны США. Дело тут, конечно, не в Украине, но у США есть рычаги давления на Европу, на Меркель, на других участников этого проекта с тем, чтобы его остановить. Так что будем надеяться, что все-таки Европа добьется своего», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее экс-министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий, говоря о сопротивлении Киева строительству «Северного потока — 2», в интервью телеканалу NewsOne отметил:

«Украина теряет свои шансы выстоять в этом противостоянии».

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Многие европейские страны, заинтересованные в получении российского газа напрямую, уже дали разрешение на строительства газопровода в своих территориальных водах. Против реализации этого проекта выступает ряд стран, в том числе США, планирующие начать экспорт собственного газа в Европу, а также Украина, которая боится лишиться доходов от транзита российского газа.