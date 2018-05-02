Депутат Рады объяснил, ради чего Порошенко изменил формат операции в Донбассе

Киев, 2 мая. Формат ведения военной операции в Донбассе изменили ради пиара перед президентскими выборами 2019 года, потому что так называемая АТО уже ассоциируется с отрицательными моментами и беспомощностью действующей власти. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко.

«Вместо введения военного положения сначала придумали антитеррористическую операцию, чтобы иметь возможность... наживаться на войне и не нести ответственность за свои действия. Ведь во время АТО ответственность была достаточно размытой между Службой безопасности Украины и оборонным ведомством — зато президент фактически ни за что не отвечал», — поделился своим мнением народный избранник.

По его мнению, «новый формат ООС не имеет никакого превосходства, так как вместо военного положения вновь создали гибрид».

Семенченко также добавил, что это будет способствовать привлечению военного руководства к разным коррупционным и контрабандным схемам, чтобы сделать их зависимыми от власти перед президентскими выборами 2019 года.

Напомним, 30 апреля 2018 года глава Украины Петр Порошенко объявил о смене формата операции армии страны в Донбассе.