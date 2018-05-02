Меню
Весь мир
Страница «ВКонтакте» появилась у Николая II и его семьи
Общество
Медведев поздравил Гергиева с 65-летним юбилеем
Следующая новость
Загрузка...

    Страница «ВКонтакте» появилась у Николая II и его семьи

    807

    Страница «ВКонтакте» появилась у Николая II и его семьи

    Екатеринбург, 2 мая. Екатеринбургская епархия завела в социальной сети «ВКонтакте» страницу, которая посвящена последнему императору Николаю II и его семье.

    Страница расстрелянной в 1918 году царской семьи Романовых появилась в соцсети «ВКонтакте». Аккаунт завела Екатеринбургская епархия, которая решила напомнить о последних днях жизни императора и его родных. Посты содержат выдержки из дневников Николая II, его жены и детей.

    Первая запись на странице датируется 30 апреля: 100 лет назад в этот день царская семья прибыла в Екатеринбург.

    «Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой  — Н. Демидова, в зале  — Боткин, Чемодуров и Седнев, — пишет император в своем дневнике.  — Около подъезда комната кар. офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения».

    Напомним, расстрел царской семьи был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

     
    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.