Страница «ВКонтакте» появилась у Николая II и его семьи

Екатеринбург, 2 мая. Екатеринбургская епархия завела в социальной сети «ВКонтакте» страницу, которая посвящена последнему императору Николаю II и его семье.

Страница расстрелянной в 1918 году царской семьи Романовых появилась в соцсети «ВКонтакте». Аккаунт завела Екатеринбургская епархия, которая решила напомнить о последних днях жизни императора и его родных. Посты содержат выдержки из дневников Николая II, его жены и детей.

Первая запись на странице датируется 30 апреля: 100 лет назад в этот день царская семья прибыла в Екатеринбург.

«Разместились след. образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой — Н. Демидова, в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев, — пишет император в своем дневнике. — Около подъезда комната кар. офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и WC, нужно было проходить мимо часового у дверей кар. помещения».

Напомним, расстрел царской семьи был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.