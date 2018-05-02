Семь человек стали жертвами нападения боевиков ИГ в Ираке

Москва, 2 мая. Семь человек погибли в результате нападения боевиков в городе Эт-Тармия на севере Ирака. Еще 13 получили ранения, передает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.

«Окончательное число жертв и пострадавших в результате нападения на город Эт-Тармия к северу от Багдада составило семь погибших и 13 раненых», — сообщил он.

Как стало известно, нападение было совершено «спящими» ячейками террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в России). Террористы собирались напасть на конкретных людей.

В данный момент входы и выходы из города заблокированы, сотрудники полиции проводят операцию по захвату боевиков.

При этом пресс-служба сил безопасности Ирака отрицает данные СМИ о присутствии террористических бандформирований ИГИЛ1 в городе Эт-Тармия.

1 Организация запрещена на территории РФ.