Премьера фильма «Собибор» Хабенского прошла в США

Вашингтон, 2 мая. Премьера российского фильма «Собибор» Константина Хабенского прошла в российском посольстве в Вашингтоне. На показ картины, посвященной восстанию в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны, были приглашены сотрудники Госдепа США, дипломатических миссий и общественных организаций.

Перед показом исполнитель главной роли и режиссер Константин Хабенский рассказал о степени исторической достоверности фильма «Собибор». Он также объяснил, почему он должен быть понятен жителям любой точки мира.

Ожидается, что будет организован отдельный показ «Собибора» для студентов.

Напомним, что мировая премьера картины прошла в Варшаве. По словам Хабенского, создатели фильма единогласно выбрали Польшу и рады, что первым, кто увидел фильм, стали именно поляки.

Ранее сообщалось, что Хабенский рассказал о съемках фильма «Собибор». Хабенский заявил, что согласиться стать режиссером картины для него стало самым сложным. При этом он уточнил, что «дальше по мере поступления проблем, сложностей уже легче».