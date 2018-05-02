Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем над Балтикой

Вашингтон, 2 мая. Российский истребитель Су-27 перехватил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США в небе над Балтикой. Телеканал CNN представил видео этого сближения.

По словам журналистов CNN, сближение американского самолета-разведчика и российского истребителя в небе над Балтикой было якобы «непрофессиональным». Однако ведущий отметил, что никакой опасности ситуация не представляла.

Известно, что расстояние между Boeing P-8 Poseidon и Су-27 составляло около шести метров. Перехват американского самолета-разведчика продолжался в течение нескольких минут, пишет РЕН ТВ.