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Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем над Балтикой
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    Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем над Балтикой

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    Появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем над Балтикой

    Вашингтон, 2 мая. Российский истребитель Су-27 перехватил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon ВМС США в небе над Балтикой. Телеканал CNN представил видео этого сближения.

    По словам журналистов CNN, сближение американского самолета-разведчика и российского истребителя в небе над Балтикой было якобы «непрофессиональным». Однако ведущий отметил, что никакой опасности ситуация не представляла.

    Известно, что расстояние между Boeing P-8 Poseidon и Су-27 составляло около шести метров. Перехват американского самолета-разведчика продолжался в течение нескольких минут, пишет РЕН ТВ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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