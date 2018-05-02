Меню
Спорт
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели семьи при пожаре в Апатитах
Следующая новость
Загрузка...

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

    34

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

    Вашингтон, 2 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбургом Пингвинз» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и повел в серии.

    Матч закончился со счетом 4:3 в пользу вашингтонского клуба.

    Автором победной шайбы стал российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и был признан первой звездой.

    Кроме того, заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Чандлер Стивенсон и Мэтт Нисканен.

    Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1.

    Напомним, в другой игре «Виннипег Джетс» был сильнее «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.