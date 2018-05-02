Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Вашингтон, 2 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбургом Пингвинз» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и повел в серии.
Матч закончился со счетом 4:3 в пользу вашингтонского клуба.
Автором победной шайбы стал российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и был признан первой звездой.
Кроме того, заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Чандлер Стивенсон и Мэтт Нисканен.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1.
Напомним, в другой игре «Виннипег Джетс» был сильнее «Нэшвилл Предаторз» (7:4).