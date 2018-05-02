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Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии
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    Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

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    Сирия: РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

    Москва, 2 мая. Российская сторона зафиксировала четыре случая нарушения перемирия в сирийской республике, турецкая — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

    Российской частью совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения огня в Сирии, было зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо (1), Латакия (1).

    Турецкая часть сообщает об одном случае стрельбы в провинции Идлиб.

    В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии были проведены две гуманитарные акции в населенных пунктах Авенат-Эль-Кабира провинции Алеппо и Телль-Сиккин-Сарут провинции Хама. Всего было выдано 890 продовольственных наборов, общий вес которых составляет 3,8 т.

    В течение последних суток медицинскую помощь оказали 220 жителям.

    Автор: Алексей Громов
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