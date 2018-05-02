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Донбасс: ВСУ за сутки 22 раз обстреляли территорию ДНР, есть раненые
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    Донбасс: ВСУ за сутки 22 раз обстреляли территорию ДНР, есть раненые

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    Донбасс: ВСУ за сутки 22 раз обстреляли территорию ДНР, есть раненые

    Донецк, 2 мая. Киевские силовики 22 раза нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за минувшие сутки, два человека пострадали в результате обстрелов. Об этом в среду сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    По данным СЦКК, за прошедший вторник Вооруженные силы Украины 22 раза нарушили режим перемирия в Донбассе.

    Отмечается, что киевские военные выпустили 66 мин и снарядов по территории республики, при обстрелах также использовались гранатометы разного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

    «В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя», — добавил представитель ДНР в СЦКК.

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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