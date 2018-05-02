В Сети появилось видео жестокого избиения депутата Рады

Киев, 2 мая. Пользователь социальной сети Facebook Александр Кузьменко опубликовал видео нападения на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема.

На кадрах видно, как Найема окружают пять человек. Один из них неожиданно бьет его по лицу, после чего депутата толкают и наносят ему еще несколько ударов.

Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. Депутат рассказал, что его «попробовали подрезать» на перекрестке Шевченко и Крещатика. Когда он заблокировал дорогу машине, водитель начал с ним ругаться. Затем незнакомец «вызвал подмогу» — один из ребят начал избивать депутата, после чего Найема был госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом челюсти.

Как сообщил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, трех подозреваемых в избиении депутата уже задержали. Однако, по словам брата пострадавшего Найема, среди них нет тех, кто участвовал в нападении.