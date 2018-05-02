Отважная старушка на демонстрации в Одессе отбилась от полиции древком от флага
Одесса, 2 мая. Украинская полиция «героически» задерживала на улицах городов старушек, которые решили присоединиться к празднику 1 мая.
Ряд украинских СМИ опубликовали фотографии, на которых полицейские задерживают или даже сражаются с дамами почтенного возраста. Вероятно, правоохранительные органы Украины 1 мая предпочли связываться только с теми участниками первомайских демонстраций, которые не могут им достойно ответить.
Однако в некоторых случаях они просчитались: на одной из фотографий запечатлен момент, как отважная старушка в Одессе отбивается от правоохранителей древком от флага. Как пишут очевидцы, она даже сумела нанести удар одному из противников.
А в Днепропетровске полиция ополчилась против 79-летней старушки, которая привязала к сумке георгиевскую ленточку. Женщину задержали.
«Она была сама по себе, не в колонне, — подтвердила информацию о задержании пресс-секретарь областной полиции Ольга Кузнецова. — Ни к чему не призывала. На нее составили админпротокол по статье 173/3 кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. С конфискацией георгиевской ленты».