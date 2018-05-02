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Минобороны Армении призывает обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране
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    Минобороны Армении призывает обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране

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    Минобороны Армении призывает обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране

    Ереван, 2 мая. В министерстве обороны Армении выступили с призывом обеспечить в стране бесперебойное движение военной техники для безопасности на территории государства.

    В пресс-службе военного ведомства отреагировали на блокировку сторонниками оппозиционного депутата Армении Никола Пашиняна улиц, дорог, мостов. В Минобороны отметили, что военные страны продолжают полноценно выполнять поставленные задачи в 24-часовом режиме и обеспечивают оборону государства.

    «Необходимо обеспечить бесперебойное передвижение машин с военными номерами и военных автоколонн на всей территории республики, — призвали в ведомстве. — Эти передвижения должны осуществляться беспрепятственно и вовремя».

    Минобороны Армении призывает обеспечить бесперебойное движение военной техники по стране

    Ранее оппозиционеры приступили к блокировке дороги в ереванский аэропорт «Звартноц». По имеющимся данным, митингующие заблокировали дорогу с обеих сторон.

    Автор: Катерина Тимошенская
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