Одесская полиция проверила Куликово поле на предмет взрывчатки в годовщину трагедии

Одесса, 2 мая. Сотрудники полиции в среду с утра проверяли Куликово поле в Одессе на предмет взрывчатых предметов. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

Согласно информации МВД Украины, в настоящее время обстановка в городе, где в среду пройдут памятные мероприятия по случаю годовщины страшной трагедии 2 мая 2014 года, спокойная.

По данным пресс-службы полиции в Одесской области, в среду утром «с целью обеспечения безопасности граждан сотрудники правоохранительных органов проверяли территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ».

По результатам проверки взрывчатых веществ обнаружено не было.

«Проверка Куликова поля завершена. Граждане могут беспрепятственно попасть на его территорию», — уточнили в ведомстве.

Напомним, после государственного переворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана».

Потасовка вскоре переросла в массовую драку и беспорядки и завершилась поджогом Дома профсоюзов, расположенном на Куликовом поле, в котором спрятались представители «антимайдана». По последним данным, в результате поджога погибли 48 человек.