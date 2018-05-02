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В Эстонии назвали главную цель масштабных военных учений Siil
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    В Эстонии назвали главную цель масштабных военных учений Siil

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    В Эстонии назвали главную цель масштабных военных учений Siil

    Таллин, 2 мая. Международные военные учения Siil, в которых принимают участие 15 тысяч военных, стартовали в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии.

    По данным эстонского ведомства, учения продлятся до 14 мая на территории всей республики.

    Согласно информации ведомства, военные учения станут крупнейшими с момента восстановления независимости государства. Также в них примут участие около 2 тыс. военнослужащих из 15 стран.

    Отмечается, что маневры пройдут в три фазы. Со 2 по 4 мая все воинские подразделения будут приведены в боевую готовность, с 4 по 7 мая они будут отрабатывать совместные действия. Третий этап подразумевает учебные бои.

    По информации пресс-службы Сил обороны Эстонии, ключевой задачей учений является «отработка территориальной обороны как в конвенциональных условиях ведения боевых действий, так и в условиях гибридной войны».

    Автор: Дана Балан
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