Очки виртуальной реальности Oculus Go от Facebook поступили в продажу
Сан-Франциско, 2 мая. С 1 мая в продажу поступили очки виртуальной реальности Oculus Go, разработанные компанией Facebook. Об этом объявил создатель соцсети Марк Цукерберг во время конференции F8 в Калифорнии.
Цукерберг подтвердил, что с 1 мая Oculus Go доступны для доставки.
«Это первые по-настоящему доступные очки виртуальной реальности, не требующие подключения других устройств», — констатировал создатель Facebook.
Он добавил, что минимальная цена на новый девайс составит 199 долларов. Цукерберг также отметил, что компания планирует вывести технологии виртуальной и дополненной реальности на новый уровень. Так, Facebook хочет реализовать задумку по созданию ощущения присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.
Facebook’s annual developer conference, kicked off with some exciting news: Oculus Go is available today!— Oculus Developers (@Oculus_Dev) May 1, 2018
Check out all of the announcements from this morning's #F8 keynotehttps://t.co/rL1v8BSBIP pic.twitter.com/7SZyjv1CwM