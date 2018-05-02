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Очки виртуальной реальности Oculus Go от Facebook поступили в продажу
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    Очки виртуальной реальности Oculus Go от Facebook поступили в продажу

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    Очки виртуальной реальности Oculus Go от Facebook поступили в продажу

    Сан-Франциско, 2 мая. С 1 мая в продажу поступили очки виртуальной реальности Oculus Go, разработанные компанией Facebook. Об этом объявил создатель соцсети Марк Цукерберг во время конференции F8 в Калифорнии.

    Цукерберг подтвердил, что с 1 мая Oculus Go доступны для доставки.

    «Это первые по-настоящему доступные очки виртуальной реальности, не требующие подключения других устройств», — констатировал создатель Facebook.

    Он добавил, что минимальная цена на новый девайс составит 199 долларов. Цукерберг также отметил, что компания планирует вывести технологии виртуальной и дополненной реальности на новый уровень. Так, Facebook хочет реализовать задумку по созданию ощущения присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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