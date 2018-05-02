Ученые создали искусственный интеллект, обучающий военных США в 13 раз быстрее

Вашингтон, 2 мая. Научные сотрудники из Университета Южной Калифорнии и армии США создали искусственный интеллект (ИИ), с помощью которого ускорили процесс обучения американских военнослужащих в 13 раз.

Отмечается, что новейший метод помогает военным развивать свою память, концентрацию и учит более рационально вести себя в ходе боевых заданий.

Благодаря развитию точных наук и росту мощностей техники специалисты начали разрабатывать нейронные сети, которые призваны выполнять уникальные задачи и создавать новые уникальные технологии.

В минувшем году американские ученые представили ИИ, который идентифицирует рак на коже лучше, чем медицинские сотрудники.

Ученые сообщили, что искусственный разум станет частью новейшей боевого транспорта пехоты. Исследователи создают искусственный разум, способный помогать солдатам быстрее находить такие опасные предметы, как, например, мины.

Они уверены, что такие ИИ можно использовать в качестве катализатора процесса обучения — военные смогут быстрее запоминать характерные признаки приближающейся угрозы благодаря подсказкам компьютера.