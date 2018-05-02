Изобретатели России предложили объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности

Москва, 2 мая. Российские изобретатели хотят предложить президенту страны Владимиру Путину объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Об этом сообщил председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

Изобретатели России намерены в этом месяце обратиться к Путину с предложением посвятить 2020-й год их сфере деятельности. Эта идея уже получила широкую поддержку на Общероссийском совещании патентных поверенных, которое проходило при поддержке Минобрнауки и Роспатента в конце апреля, передает RT.

По мнению российских изобретателей, это позволит привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий, а также популяризации изобретательской деятельности среди молодого поколения.