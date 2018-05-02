Меню
Россия
Изобретатели России предложили объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности
Происшествия
СК выясняет обстоятельства гибели семьи при пожаре в Апатитах
Следующая новость
Загрузка...

    Изобретатели России предложили объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности

    60

    Изобретатели России предложили объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности

    Москва, 2 мая. Российские изобретатели хотят предложить президенту страны Владимиру Путину объявить 2020-й Годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Об этом сообщил председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

    Изобретатели России намерены в этом месяце обратиться к Путину с предложением посвятить 2020-й год их сфере деятельности. Эта идея уже получила широкую поддержку на Общероссийском совещании патентных поверенных, которое проходило при поддержке Минобрнауки и Роспатента в конце апреля, передает RT.

    По мнению российских изобретателей, это позволит привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий, а также популяризации изобретательской деятельности среди молодого поколения.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.