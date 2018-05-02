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ВМС США ушли от ответа о перехвате истребителем РФ своего самолета над Балтикой
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    ВМС США ушли от ответа о перехвате истребителем РФ своего самолета над Балтикой

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    ВМС США ушли от ответа о перехвате истребителем РФ своего самолета над Балтикой

    Вашингтон, 2 мая. ВМС Соединенных Штатов отказались комментировать сообщения СМИ о перехвате российским истребителем Су-27 американского противолодочного самолета P-8 Poseidon над Балтийским морем.

    По данным телеканала CNN, офицер Зак Харрелл отказался отвечать на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть данные прессы.

    «Корабли и летательные аппараты ВМС США постоянно взаимодействуют с военными подразделениями других государств. Согласно действующей политике оборонного ведомства США, мы не разглашаем подробные сведения о безопасных взаимодействиях. Если в будущем произойдет небезопасное взаимодействие, мы сразу же предоставим дополнительную информацию», — ушел от прямого ответа американский капитан.

    Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители оборонного ведомства США считают безопасным перехват Су-27 самолета ВМС США, который произошел во вторник. Согласно информации канала, российский истребитель пролетел на расстоянии в 6 метров от американского P-8.

    Автор: Дана Балан
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