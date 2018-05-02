Макрон осудил участников беспорядков в Париже

Париж, 2 мая. Французский глава Эммануэль Макрон, который сегодня находится с официальным визитом в Австралии, резко осудил участников беспорядков во время первомайской демонстрации в столице Франции.

«Я решительно осуждаю то, что произошло, но не буду ничего дальше комментировать из уважения к принимающей меня Австралии, где я в эти дни нахожусь», — подчеркнул глава Елисейского дворца.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», сотрудники парижской полиции после беспорядков в ходе первомайской демонстрации задержали более ста человек.

Во время митинга к шествию присоединились молодые люди в одежде черного цвета и с масками на лицах, неизвестные разбивали витрины магазинов и веранды ресторанов, поджигали транспортные средства. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и водометы для того, чтобы успокоить вандалов.