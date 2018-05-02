Меню
Происшествия
Макрон осудил участников беспорядков в Париже
Политика
ВМС США ушли от ответа о перехвате истребителем РФ своего самолета над Балтикой
Следующая новость
Загрузка...

    Макрон осудил участников беспорядков в Париже

    36

    Макрон осудил участников беспорядков в Париже

    Париж, 2 мая. Французский глава Эммануэль Макрон, который сегодня находится с официальным визитом в Австралии, резко осудил участников беспорядков во время первомайской демонстрации в столице Франции.

    «Я решительно осуждаю то, что произошло, но не буду ничего дальше комментировать из уважения к принимающей меня Австралии, где я в эти дни нахожусь», — подчеркнул глава Елисейского дворца.

    Напомним, как сообщала «Газета.Ru», сотрудники парижской полиции после беспорядков в ходе первомайской демонстрации задержали более ста человек.

    Во время митинга к шествию присоединились молодые люди в одежде черного цвета и с масками на лицах, неизвестные разбивали витрины магазинов и веранды ресторанов, поджигали транспортные средства. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и водометы для того, чтобы успокоить вандалов.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.