Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

Москва, 2 мая. Автомобильные эксперты проанализировали рынок легкового транспорта в России, в результате составили топ-5 лучших иномарок с самым низким ценником.

По словам специалистов, лидеры рейтинга почти не меняются в течение последних месяцев, чего нельзя сказать о стоимости автомобилей.

Возглавил топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке Ravon R2. Модель минувшего года не изменилась в цене, однако стоимость обновленного авто выросла до 489 тысяч рублей.

Вторую строчку рейтинга занял седан Datsun on-DO. Японский бюджетный автомобиль в России реализуется по цене от 444 тысяч рублей.

Третье место досталось Ravon Nexia. Цена транспортного средства в России стартует от 449 тысяч рублей.

Далее по списку расположились Brilliance H230 и FAW Oley (460 и 491 тыс. рублей соответственно).