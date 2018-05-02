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Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года
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    Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

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    Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года

    Москва, 2 мая. Автомобильные эксперты проанализировали рынок легкового транспорта в России, в результате составили топ-5 лучших иномарок с самым низким ценником.

    По словам специалистов, лидеры рейтинга почти не меняются в течение последних месяцев, чего нельзя сказать о стоимости автомобилей.

    Возглавил топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке Ravon R2. Модель минувшего года не изменилась в цене, однако стоимость обновленного авто выросла до 489 тысяч рублей.

    Вторую строчку рейтинга занял седан Datsun on-DO. Японский бюджетный автомобиль в России реализуется по цене от 444 тысяч рублей.

    Третье место досталось Ravon Nexia. Цена транспортного средства в России стартует от 449 тысяч рублей.

    Далее по списку расположились Brilliance H230 и FAW Oley (460 и 491 тыс. рублей соответственно).

    Автор: Дана Балан
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