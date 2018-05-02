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Оппозиционеры блокируют дорогу в ереванский аэропорт «Звартноц»
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    Оппозиционеры блокируют дорогу в ереванский аэропорт «Звартноц»

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    Оппозиционеры блокируют дорогу в ереванский аэропорт «Звартноц»

    Ереван, 2 мая. Оппозиционеры приступили к блокировке дороги в ереванский аэропорт «Звартноц». По имеющимся данным, митингующие заблокировали дорогу с обеих сторон.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уговаривают демонстрантов открыть дорогу.

    Напомним, в минувший вторник лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал соратников в среду, 2 мая, провести тотальную акцию гражданского неповиновения, а также объявить национальную забастовку и перекрыть все улицы.

    Накануне Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность главы правительства из-за нехватки голосов — за него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.

    Автор: Дана Балан
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