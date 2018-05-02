Оппозиционеры блокируют дорогу в ереванский аэропорт «Звартноц»

Ереван, 2 мая. Оппозиционеры приступили к блокировке дороги в ереванский аэропорт «Звартноц». По имеющимся данным, митингующие заблокировали дорогу с обеих сторон.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уговаривают демонстрантов открыть дорогу.

Напомним, в минувший вторник лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян, которого парламент не выбрал премьер-министром страны, призвал соратников в среду, 2 мая, провести тотальную акцию гражданского неповиновения, а также объявить национальную забастовку и перекрыть все улицы.

Накануне Национальное собрание Армении не смогло избрать лидера оппозиции Никола Пашиняна на должность главы правительства из-за нехватки голосов — за него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.