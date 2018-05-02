СМИ узнали о намерении Мюллера вызвать Трампа в суд повесткой

Вашингтон, 2 мая. Специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который курирует расследование так называемого «российского вмешательства» в американские выборы, допускает вероятность вызова главы Белого дома Дональда Трампа в суд повесткой, если тот не явится на дачу показаний перед следователями. Об этом пишет издание The Washington Post.

По данным газеты, «это первый случай, когда Мюллер упоминает возможность вызова президента страны в суд повесткой, при этом ранее адвокаты Трампа поясняли, что президент не обязан появляться перед командой по расследованию для дачи показаний».

Бывший адвокат миллиардера Джон Дауд заявил, что такие меры «подрывают работу президента США».

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», специальный прокурор США Роберт Мюллер подготовил не менее 40 вопросов, которые он собирается задать Трампу на допросе по делу о «российском вмешательстве».

Российская сторона неоднократно отрицала причастность к выборам президента США и называла голословными обвинения США на этот счет. Стоит отметить, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств о причастности РФ по данному поводу.