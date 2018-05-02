Сайт Росприроднадзра восстановил работу после хакерской атаки

Москва, 2 мая. Атаке хакеров подвергся сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзор — Прим.ред.), сбой произошел в ночь на среду.

По имеющимся данным, при попытке зайти на данный сайт ведомства у пользователей Сети начинает играть песня из одного из российских мультипликационных фильмов, а вместо главной страницы ведомства отображается карикатура на закрытие в России мессенджера Telegram.

В настоящее время работа сайта восстановлена.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке популярного мессенджера Telegram, основатель которого отказался представлять ключи шифрования по запросу Федеральной службы безопасности. Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России.