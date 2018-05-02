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2 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО
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    2 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО. Российский ЦПВС зафиксировал нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Латакия и Даръа. На Украине признали, что строительство газопровода «Северный поток 2» неизбежно. Аналитики составили список самых популярных японских автомобилей в России за первый квартал 2018 года.
    8:28 2 Мая 2018
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    ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    2 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    Воздушно-космические силы России примут на вооружение новую систему управления для противовоздушной обороны. Автоматизированный комплекс уже испытан. Он позволяет объединить функционал зенитных ракетных систем С-300, С-400 и «Панциря», а также синхронизировать их с современными средствами радиолокации. В Министерстве обороны России рассказали, что новая технология способна анализировать обстановку в воздухе и рекомендовать, какое вооружение стоит применить, для наиболее эффективного ведения боя.

    Российский ЦПВС зафиксировал нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Латакия и Даръа

    2 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    В сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Даръа зафиксированы нарушения перемирия. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. Режим тишины сейчас установлен на территории всей республики. За его соблюдением следят, в том числе, подразделения российской военной полиции. Напомним, накануне удалось достичь договоренности о полной капитуляции боевиков в Хомсе. В течение двух дней исламисты обязаны сдать оружие и покинуть территорию.

    На Украине признали, что строительство газопровода «Северный поток-2» неизбежно

    2 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    На Украине признали, что Киев уже не сможет повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2». В эфире одного из местных телеканалов бывший министр энергетики и угольной промышленности «Незалежной» Эдуард Ставицкий заявил, что Европейские страны слишком серьезно заинтересованы в реализации проекта. Это связанно с сокращением объемов добычи газа в Северном море и отказом Германии и Бельгии от атомной энергетики. Напомним, украинские власти выступают против строительства газопровода из опасений, что потеряют доходы от транзита газа из России. 

    Аналитики составили список самых популярных японских автомобилей в России за первый квартал 2018 года

    2 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | ВКС России примут на вооружение новую систему управления ПВО

    Аналитики подготовили список самых популярных у россиян японских автомобильных брендов. При подготовке рейтинга учитывались продажи за первые три месяца текущего года. Лидером стала Toyota RAV4 — за первый квартал года продано более 6,5 тысяч экземпляров. Второе место досталось Camry — чуть более шести тысяч. Третья позиция у Mitsubishi Outlander с показателем в 5,5 тысяч реализованных машин. 
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