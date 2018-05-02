Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в КНР

Москва, 2 мая. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке сибирской язвы в КНР, где от заболевания погиб один человек, еще два человека были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили власти автономного округа Нинся, в двух населенных пунктах округа зафиксировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы.

Жертвой вспышки стал один человек, еще двое — госпитализированы. Также установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (коровы и овцы — Прим.ред.).

Отмечается, что еще выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В настоящее время в районе вспышки объявлен карантин, следует из сообщения.

Роспотребнадзор советует россиянам учитывать данную информацию при планировании поездок в страну. Ситуация на данном этапе находится на контроле ведомства.