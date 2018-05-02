Помощница продюсера сериала «Марко Поло» подала иск к Вайнштейну за изнасилование, и угрозы

Вашингтон, 2 мая. Ассистент продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала иск к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, сексуальное насилие и угрозы. Об этом передает телеканал CNN.

По словам заявительницы, она терпела разные издевательства со стороны Вайнштейна на протяжении пяти лет.

Кроме того, она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Калифорнии, а во время пребывания в Малайзии и вовсе «изнасиловал». Также женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она сообщит кому-нибудь о случившемся, то ее карьере придет конец.

Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее были в курсе несколько сотрудников фирмы Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер.

Ранее сообщалось, что американский актер и режиссер Брэд Питт снимет ленту о скандале вокруг Вайнштейна.