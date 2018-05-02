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Помощница продюсера сериала «Марко Поло» подала иск к Вайнштейну за изнасилование и угрозы
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    Помощница продюсера сериала «Марко Поло» подала иск к Вайнштейну за изнасилование и угрозы

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    Помощница продюсера сериала «Марко Поло» подала иск к Вайнштейну за изнасилование, и угрозы

    Вашингтон, 2 мая. Ассистент продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала иск к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, сексуальное насилие и угрозы. Об этом передает телеканал CNN.

    По словам заявительницы, она терпела разные издевательства со стороны Вайнштейна на протяжении пяти лет.

    Кроме того, она утверждает, что продюсер неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в Калифорнии, а во время пребывания в Малайзии и вовсе «изнасиловал». Также женщина отмечает, что Вайнштейн угрожал ей, заявляя, что если она сообщит кому-нибудь о случившемся, то ее карьере придет конец.

    Каноса подчеркивает, что о насилии в отношении нее были в курсе несколько сотрудников фирмы Weinstein Company, сооснователем которой был продюсер.

    Ранее сообщалось, что американский актер и режиссер Брэд Питт снимет ленту о скандале вокруг Вайнштейна.

    Автор: Дана Балан
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